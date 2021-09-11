Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

Обладателем «Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля была названа картина французского режиссера Одри Диван (Audrey Diwan) «Событие» (L'événement). Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Обладателем «Серебренного льва» смотра за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за фильм «Cила собаки».

Гран-при жюри была отмечена картина «Рука Бога» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Джон Аркилла за роль в ленте «На работе: пропавшие 8» режиссера Эрика Матти. «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус, сыгравшей в картине «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за фильм Соррентино. Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм «Незнакомая дочь».

Российская картина «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова осталась без наград.

78-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября.