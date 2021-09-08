Никита Михалков оценил свой вклад в российский кинематограф

Кинорежиссер Никита Михалков: я не чувствую себя гуру и не ощущаю груз сделанного

Кинорежиссер Никита Михалков признался, что в своей работе ему иногда приходится заниматься тем, что ему не нравится. Для художника важно понимать свои интересы и знать, что они близки и другим людям, рассказал он в интервью «Известиям».

Михалков рассказал, что ему интересно общаться с людьми и делиться с ними своими переживаниями. Ему приносит удовольствие, когда зрители разделяют его взгляды или же приходят к ним со временем, после просмотра фильмов. Режиссер также оценил свой вклад в российский кинематограф. По его словам, он не чувствует себя гуру и допускает, что некоторые люди не поддерживают его точку зрения.

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«Я абсолютно не чувствую груза сделанного мною. Фильмы, премии — приятно, когда в студии у тебя стоят "Оскар" и "Золотой лев". Но я никогда не работал ради этого», — подчеркнул Михалков.

Режиссер добавил, что не терпит, когда его «пытаются унизить», и отвечает на критику при необходимости, а также вступается за своих товарищей. По словам Михалкова, он знает за собой множество грехов, однако он «никогда никому не завидовал», что «очень важно».

«Потому что все греховное, что есть в мире, имеет своей основой зависть. Христа тоже распяли из зависти: ты можешь, а мы — нет. Она разъедает, как ржа. А это самое опасное, что только может быть», — заключил он.

Ранее Михалков обвинил сериалы в разрушении русской актерской школы. По его мнению, при съемке сериалов артисты лишены репетиционного периода, что не позволяет им улучшать свое мастерство.