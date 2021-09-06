Никита Михалков обвинил сериалы в разрушении русской актерской школы

Режиссер Никита Михалков выступил на мастер-классе для студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства и других театральных вузов, где высказал свое мнение о конвейерном производстве шоу. Об этом сообщает ТАСС.

«Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой», — считает кинематографист.

По его словам, при съемке сериалов у артистов отсутствует репетиционный период, что не дает им возможность улучшать свое мастерство. При этом медийность, которая приходит к актерам после подобных проектов, заставляет их зацикливаться на том, что приносит им деньги и популярность.

В июне Михалков высказался об участии певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» и предложил ей поработать няней или билетершей. Режиссер раскритиковал решение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова взять артистку в спектакль «ради хайпа». Он предположил, что 23 миллиона подписчиков Бузовой в Instagram «в театр вообще не ходят, по крайней мере во МХАТ».