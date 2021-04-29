Российский режиссер Никита Михалков рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинематографист отметил, что «пока все слава Богу». Через три недели ему предстоит сделать второй укол. Он пояснил, что решил вакцинироваться, так как начал терять бдительность и забывает надевать маску.

«Где тебя бахнет — Бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», — считает 75-летний режиссер.

В прошлом году Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. В своей программе «Бесогон» режиссер отметил, что вместо прививок компания Гейтса Microsoft собирается проводить чипирование человечества: «В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты». Михалков решил, что таким образом Гейтс хочет добиться сокращения населения Земля.