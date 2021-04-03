Михалков счел возможной встречу с Гузеевой после пары бутылок шампанского

Режиссер Никита Михалков во время программы «Вечерний Ургант» пошутил по поводу возможной встречи с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой. Видеозапись передачи доступна на YouTube.

Михалков весь выпуск пил шампанское, что вызывало тревогу у ведущего. «Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом "Давай поженимся" снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет», — сказал ведущий Иван Ургант.

В ответ Михалков счел, что для этого ему «нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить».

В 1984 году Михалков и Гузеева сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В картине Гузеева исполнила роль юной Ларисы Огудаловой. Михалков перевоплотился в соблазнителя главной героини Сергея Паратова.