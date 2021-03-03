«Бесогон ТВ» Михалкова вернется на «Россию 24»

Авторская программа режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» вернется в эфир телеканала «Россия 24». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе артиста.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "Бесогон ТВ" возвращается», — рассказал Михалков.

Новый выпуск под названием «Вот оно все и вылезло» выйдет на «России 24» 6 марта. По словам Михалкова, руководство канала также пообещало во время майских праздников показать в эфире те выпуски «Бесогон ТВ», которые ранее были опубликованы только на YouTube.

При этом режиссер заверил, что «возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры» тем и дискуссий в его передаче. «Очень рад тому, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами», — заключил Михалков.

«Бесогон ТВ» перестали показывать на «России 24» в мае 2020 года. В начале месяца телеканал принял решение не повторять выпуск под названием «У кого в кармане государство?», в котором Михалков заподозрил основателя Microsoft и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Из-за этого режиссер пожаловался на цензуру. Позже руководство «России 24» подчеркнуло, что не планирует отказываться от передачи «Бесогон ТВ». Однако Михалков объявил, что новые выпуски его передачи выйдет только на YouTube.