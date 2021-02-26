Деньги Никиты Михалкова для Баталовых исчезли

Режиссер Никита Михалков перестал финансово помогать семье умершего актера Алексея Баталова, когда выяснилось, что родственники артиста ни разу не получили этих денег. Об этом рассказал адвокат Павел Астахов в выпуске программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Его слова передает «Комсомольская правда».

«Мы были очень удивлены. Пошли законным путем, изучили все счета и были в шоке», — заявил Астахов. По его словам, речь шла о сотнях тысяч рублей, но деньги исчезли. Один из переводов, в частности, предназначался для покупки инвалидной коляски дочери Баталова Марии.

Как рассказал адвокат, в настоящее время команда юристов выясняет, куда делись средства режиссера. Он не отказывается в дальнейшем помогать Баталовым, однако сначала необходимо узнать причину пропажи, добавил Астахов.

Ранее недвижимость актера была арестована по делу об афере с имуществом. Вдова Баталова Гитана Леонтенко обвинила в хищении квартиры и мастерской супруга артистку Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина.

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