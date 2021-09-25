Назван лучший фильм «Кинотавра» по мнению зрителей

Фильм «Капитан Волконогов бежал» стал лучшим на «Кинотавре» по мнению зрителей

Зрители назвали драму «Капитан Волконогов бежал» лучшим фильмом «Кинотавра». Об этом сообщает ТАСС.

Картина Наташи Меркуловой и Алексея Чурова набрала 8,7 балла из 10. Авторы охарактеризовали ее как историю о покаянии и раскаянии.

На втором месте оказалась якутская драма «Нучча» Владимира Мункуева. На третьем — триллер «Понедельники» Евгения Григорьева.

В пятерку лидеров вошли черная комедия «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова и драма «Общага» Романа Васьянова по книге Алексея Иванова.

Ранее президент «Кинотавра» Александр Роднянский заявил, что в 2021 году будет уникальная программа смотра лент. 32-й фестиваль проходит в Сочи с 18 по 25 сентября. Победителями фестиваля в разные годы становились такие картины, как «Испытание» Александра Котта, «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и другие.