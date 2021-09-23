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Дочь Сергея Бодрова дала первое интервью после дебюта на «Кинотавре»

23-летняя Ольга Бодрова: фильм «Море волнуется раз» создавался в огромной любви
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Ольга Бодрова
Ольга Бодрова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова Ольга дебютировала в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». В 2021 году картину представили на фестивале «Кинотавр». Девушка поделилась впечатлениями о съемках в интервью для «Известий».

23-летняя Бодрова дала первое интервью после своего дебюта на «Кинотавре»: она призналась, что волновалась перед показом фильма на фестивале. Для нее картина является очень значимой и трепетной работой.

«Она создавалась в огромной любви, мне кажется, она наполнена любовью и чистым творчеством. И команда, которая создавала этот фильм, стала для меня близкими людьми, поэтому мне важно увидеть плод наших трудов», — подчеркнула Бодрова.

По ее словам, в ходе кастинга на главную роль в ленте «Море волнуется раз» она сразу же почувствовала связь с режиссером, поэтому пробы прошли в приятной атмосфере. Подход Хомерики к актерам она назвала «человеческим».

Актриса считает, что ключевой темой ее дебютного фильма является любовь. «Я думаю, это история о том, как люди хотят быть вместе и хотят понять, что же это такое, и о том, как, наверное, не всегда всё сказочно и очевидно», — добавила она.

Бодрова призналась, что ей пришлось сниматься в эротических сценах картины. Подобные кадры также являются частью ее профессии, поэтому она доверилась режиссеру в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что сын Сергея Бодрова-младшего Александр стал рэпером и представил свой первый альбом с ироничным названием «Рэп-мастерская». Молодой исполнитель называет себя «мастаком» работы со словом.

Ольга Бодрова родилась в 1998 году в семье Сергея и Светланы Бодровых. Актер погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии из-за схода ледника. На Кавказе Бодров-младший создавал фильм «Связной», к съемочному процессу команда режиссера приступила в начале сентября. Все участники группы, находившиеся на Кармадоне, до сих пор считаются без вести пропавшими.

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