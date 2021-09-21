Российский фильм «Оторви и выбрось» покажут за рубежом

Российскую черную комедию «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова покажут за рубежом. Международными продажами фильма, а также его показом на международном фестивале займется немецкая компания, рассказал ТАСС генеральный продюсер «Метрафильмс» Артем Васильев.

«У фильма есть мировой сейлс-агент, немецкая компания, мы возлагаем на него большие надежды. Картина будет представлена в конкурсе международного фестиваля», — не углубляясь в детали заявил Васильев.

Премьера ленты состоялась в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр». Сюжет комедии вращается вокруг женщины, которая, освободившись из тюрьмы после четырехлетнего заключения, решает начать новую жизнь. Для этого ей необходимо забрать десятилетнюю дочь у деспотичной бабушки, которая, однако, отдавать внучку не желает. В картине снялись Виктория Короткова, Анна Михалкова и Александр Яценко.

10 сентября сообщалось, что российскую драму режиссера Владимира Битокова «Мама, я дома» показали в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля Orizzonti Extra. Лента рассказывает о семье из Кабардино-Балкарии.