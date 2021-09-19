Президент «Кинотавра» заявил об уникальной программе фестиваля в этом году

Президент фестиваля «Кинотавр» заявил, что программа смотра в этом году будет уникальной

Президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский заявил об уникальной программе смотра лент в этом году. Его слова передает ТАСС.

«В 32-й раз в Сочи собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои собственные миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа, которому прежде всего необходима экспертная оценка», — сказал Роднянский.

Он выразил уверенность, что программа кинолент будет уникальной, поскольку человечество переживает уникальное время.

Российский фестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи разговором о женщинах в кинематографе и чествованием Сергея Сельянова — первого продюсера, который удостоился почетного приза смотра. Сообщается, что Чулпан Хаматова возглавила жюри фестиваля.

«Кинотавр» — крупнейший фестиваль российского кино, который в 2015 году пройдет в 26-й раз. Победителями фестиваля в разные годы становились такие картины, как «Испытание» Александра Котта, «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и другие.