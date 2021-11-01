Российский анимационный фильм победил на международном фестивале в Казахстане

Работа российского мультипликатора Рима Шарафутдинова победила на международном фестивале анимационных фильмов AMEN в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры республики Башкортостан.

Башкирский мультипликатор Рим Шарафутдинов получил за свой анимационный фильм «Золотой дворец» статуэтку фестиваля и специальный диплом за лучшую режиссерскую работу. Всего в конкурсе участвовало 57 работа из разных стран. Отбор прошли 49 проектов.

Сюжет фильма основан на история батыра, который отправляется в путешествие в поисках невесты. Мультфильм озвучивали актеры башкирского театра кукол. Премьера фильма состоялась в марте текущего года, проект был создан при поддержке Правительства и Министерства культуры Республики Башкортостан.

Ранее в ноябре российский фильм «Капитан Волконогов бежал» режиссера Натальи Меркуловой и Алексея Чупова победил на 30-м Международном кинофестивале в Филадельфии. Лента рассказывает о служащем правоохранительных органов, которого объявляют в розыск и пытаются арестовать.