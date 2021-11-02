В День народного единства на Дону пройдет фестиваль культуры и искусства

В Ростове-на-Дону 4 ноября пройдет фестиваль культуры и искусства

В Ростове-на-Дону в День народного единства пройдет фестиваль культуры и искусства. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В рамках мероприятия состоится концерт, в котором примут участие творческие коллективы Южного федерального округа. В частности, на фестивале выступят вокальный ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской филармонии, государственный ансамбль народной песни и танца Республики Адыгея «Исламей», государственный хор из Калмыкии и Астраханский государственный ансамбль песни и пляски.

Отмечается, что 4 ноября концерт можно будет посмотреть в режиме онлайн на сайте правительства Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Архангельске впервые стартовал международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства», посвященный популяризации культурного и природного наследия народов страны. Мероприятия фестиваля также будут транслироваться онлайн.