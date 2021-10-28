Жителям Татарстана предложили пройти бесплатный курс по профориентации

Возможность пройти бесплатный курс по профориентации предложили жителям Татарстана. Программа, которая называется «Карьерная мастерская», была подготовлена платформой GeekBrains, IT-парком и Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики, уточняет «Татар Информ».

В пресс-службе ведомства отметили, что бесплатный курс будет длиться семь дней. Слушатели научатся ставить профессиональные цели, разузнают о своих сильных сторонах и смогут составить долгосрочный план по развитию в сфере, которая им подходит.

Отмечается, что все желающие могут зарегистрироваться на сайте программы.

Ранее сообщалось, что в Калужской области запустили всенародный конкурс дизайна открыток пяти городов региона. Так, россиянам предложили поучаствовать в конкурсе работ, изображающих населенные пункты области в различных художественных техниках — лучшие из них станут основой для лимитированной серии почтовых открыток.