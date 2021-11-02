Стартовал четвертый раунд конкурса необычных народных арт-объектов России

Названы участники четвертого раунда всероссийского конкурса по выбору уникальных народных арт-объектов страны «Туту Арт» — голосование открыто с 2 по 8 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За победу в следующем этапе состязания сразятся девять необычных объектов из разных регионов России: великан-хранитель горы из поселка Заиграево в Бурятии, иркутский драккар из Иркутской области, Кремль в миниатюре из Красноярского края, воздуховод-самовар из Тывы, парящие автомобили из Республики Алтай, Сибирский Чужой из Абакана, неформальная библиотека из Забайкальского края, «Звездные войны» по-якутски из Якутии и дачная обсерватория из Барнаула.

Всего в соревновании участвуют 85 претендентов на победу, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом. Победителя конкурса объявят 24 января 2022 года.

Ранее, 2 ноября, назвали победителя третьего раунда конкурса «Туту Арт». Им стал Деревянный самолет И-16 из Ростовской области — за него проголосовали 52,6 процента пользователей сети. Отмечается, что создатель «ишачка» Дмитрий Девятов уже несколько лет делает из дерева коллекцию военной техники.