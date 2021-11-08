В Чечне открыли первый глэмпинг-лагерь

В Веденском районе Чечни открылся первый в регионе глэмпинг

В Веденском районе Чечни открылся первый глэмпинг. Об этом сообщает ТАСС.

Министр по туризму региона Муслим Байтазиев пояснил, что пока проект состоит из четырех глэмпов, но в будущем их количество планируют увеличить. «Это новое направление даже для самой России. Очень интересный объект для семейного отдыха и экотуризма, просто чтобы отдалиться от городской суеты», — отметил министр.

Уточняется, что рядом с глэмпингом находится множество объектов культурного наследия. Среди них — древнее поселение стражников Хой, расположенное на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Поселение состоит из сотни жилых и боевых башен.

Стратегия развития Чечни предполагает, что к 2035 году турпоток в регион будет увеличен до 1,5 миллиона человек. Такого результата хотят достичь за счет новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. Известно, что в 2019 году в Чечню приехало более 160 тысяч туристов из 70 стран.