Моя страна
 
Последние новости
Вдова главного спонсора республиканцев решила вернуться в политику
Бойца ММА из Чечни задержали с наркотиками в аэропорту Внуково 
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
Владелец ресторана приобрел редкого краба за рекордную сумму в 504 тысячи рублей
Акции «Тинькофф» установили рекорд
Москвичам из групп риска разрешили временно разблокировать соцкарты 
Нож российского спецназа рассек летящую пулю
Крупный пожар в российском регионе попал на видео
В сети проверили теорию шести рукопожатий и добрались до Гитлера за три
Саакашвили перевели в тюремную больницу
Новости партнеров
Прослушать новость

В Чечне открыли первый глэмпинг-лагерь

В Веденском районе Чечни открылся первый в регионе глэмпинг
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Веденском районе Чечни открылся первый глэмпинг. Об этом сообщает ТАСС.

Министр по туризму региона Муслим Байтазиев пояснил, что пока проект состоит из четырех глэмпов, но в будущем их количество планируют увеличить. «Это новое направление даже для самой России. Очень интересный объект для семейного отдыха и экотуризма, просто чтобы отдалиться от городской суеты», — отметил министр.

Уточняется, что рядом с глэмпингом находится множество объектов культурного наследия. Среди них — древнее поселение стражников Хой, расположенное на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Поселение состоит из сотни жилых и боевых башен.

Стратегия развития Чечни предполагает, что к 2035 году турпоток в регион будет увеличен до 1,5 миллиона человек. Такого результата хотят достичь за счет новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. Известно, что в 2019 году в Чечню приехало более 160 тысяч туристов из 70 стран.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Башкирии захотели построить глэмпинги
Спрос на экотуризм в Смоленской области увеличился в четыре раза
Стало известно о новых пристрастиях россиян в путешествиях
Моя страна00:0229 сентября

Душа России.

В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
18:2114 октября

Власти Челябинска решили поместить в зоопарк бродящих по улицам медведей

17:0114 октября

Ткать по-карельски научат посетителей музея «Кижи»

18:3914 октября

Студентка нашла неизвестный затопленный корабль у Куршской косы

Моя страна00:0114 октября

«Он перевернул мою жизнь»

Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
15:5014 октября

В Приморском заповеднике установят новые ловушки для наблюдения за тиграми

11:24 7 октября

В Мензелинске спектакль «Преступление и наказание» покажут на татарском языке

17:5514 октября

В Петрозаводске установили памятник оружейнику из Шотландии Чарльзу Гаскойну

Моя страна09:56 6 октября

«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»

Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
18:2814 октября

Россиянин в необычной манере изобразил Пушкина, Достоевского и Циолковского

16:3114 октября

В Елабуге пройдет выставка художника Рашида Гилазова

16:1714 октября

В Татарстане после реставрации открылся храм Покрова Божией Матери

Россия
В Кремле прокомментировали драку с участием приезжих в Новой Москве
Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра
Красная машина.
30 лет назад Ельцин запретил КПСС. Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула?
Вирусолог раскритиковал вакцину «ЭпиВак» для детей
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории«На руках висели лоскуты кожи»
60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
Обломки потерпевшего крушение Ан-12 изучат эксперты МАК
«Убивали невинных — и все»
НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
Все материалы
Мир
Премьер Ирака высказался о покушении на себя
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Меркель объявила об уходе из политики
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Около дипломатического квартала в Багдаде прогремел взрыв
«Белые — это не культура!»
Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Стало известно о новых уловках российских банков
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Пообещавший снижать выбросы Китай стал закупать в два раза больше угля
Снимающий в темноте.
Huawei открывает предзаказ на новый смартфон популярной молодежной серии nova
Приложением «ВТБ Онлайн» теперь воспользуются клиенты других банков
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
Завершено расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина в бассейне
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянина осудили на 23 года за изнасилование и убийство удмуртской школьницы
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Спецназовец сдался полиции после покушения на бывшую супругу и ее нового мужа
Инженеру дали восемь лет за отравление таллием рабочих Таганрогского завода
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Кинокомикс «Вечные» стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Новый директор МХАТ Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы
Все материалы
Интернет и СМИ
На «Госуслугах» начали восстанавливать сроки действия сертификатов вакцинации
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Google и Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Доктор Комаровский развеял миф о молочных зубах
Доктор Мясников назвал причины головных болей по утрам
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Все материалы
Ценности
В европейской школе мальчиков попросили надеть юбки
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Девушка пожаловалась на трудности жизни с чересчур большой грудью
Блогерша примерила сексуальные брюки Asos и поделилась впечатлениями
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
48-летнюю модель пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь наряде
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра
«Электричка» Kia для России и другие машины на батарейках
Какие электромобили продаются в России официально
Составлен рейтинг самых популярных иномарок российской сборки
Найден идеальный Bentley Continental GT
Этот Continental GT — в исполнении Mulliner, с твидовым салоном и с поющим V8
Кроссовер Lexus RX обзавелся двумя новыми версиями
Видео: коллекция Мерседесов за 20 миллиардов рублей
Кажется, мы нашли самый дорогой гараж в мире
Раскрыт срок выпуска украинского электрического грузовика за 16 тысяч долларов
Все материалы
Среда обитания
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это всегда про любовь»:
как театр лечит души людей и помогает пройти через катарсис
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
Человек-изменение:
как советскому режиссеру удалось выйти за рамки дозволенного и правдиво передать дух своего времени
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
Город-герой Керчь.
Как проходили военные действия Керченско-Феодосийской десантной операции в Крыму?
Город-герой Керчь.
Как Керченско-Эльтигенская операция помогла освободить Крым во время Великой Отечественной войны?
Все материалы