В Чечне все жители республики прошли перепись населения

Руководитель Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике Рамзан Дигаев сообщил, что все жители региона прошли Всероссийскую перепись населения. Его слова приводит РИА Новости.

Дигаев заявил, что Чечня стала первым регионом России, завершившим перепись населения на 100 процентов.

По данным Чеченстата, для проведения переписи в республике было размещено 457 переписных и стационарных участков, в переписи задействовали 3238 человек, из них 2741 переписчиков.

Всероссийская перепись населения проходит в стране с 15 октября и завершится 14 ноября, на отдаленных и труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря. На портале Госуслуг заполнить данные можно до 8 ноября.

