В Росстате назвали число принявших участие в переписи россиян

Росстат: во Всероссийской переписи населения уже приняли участие 90 миллионов человек

Участие во Всероссийской переписи населения приняли уже 90 миллионов человек, это более 63 процентов населения страны. Такое число привели в Росстате, передает РИА Новости.

В свою очередь заместитель руководителя Росстата Павел Смелов пояснил ТАСС, что дату окончания Всероссийской переписи населения на госуслугах решили перенести с 8 на 14 ноября.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях России она продолжится до 20 декабря 2021 года.