Украинского не оказалось среди языков для участия в переписи населения России

В переписи населения на «Госуслугах» недоступен украинский для указания данных

Среди языков, предложенных для участия во Всероссийской переписи населения в электронном формате на портале госуслуг, не оказалось украинского. На это в своем Telegram-канале обратил внимание журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин.

Известно, что в ходе указания данных в переписном листе при желании можно выбрать для заполнения один из десяти языков. В частности, доступны башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский и корейский.

При этом, как отметил Нарышкин, согласно данным прошлой переписи, украинцы составляют третью по численность народность на территории России.

22 октября сообщалось, что Всероссийскую перепись населения 2031 года могут перевести исключительно в электронный формат, без традиционного обхода квартир переписчиками. Такая возможность появится благодаря единому регистру населения России, который сейчас создается Федеральной налоговой службой.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг заполнить электронный переписной лист можно с 15 октября по 8 ноября.