В Татарстане появится единое библиотечное пространство

В Татарстане появится единое цифровое пространство, в котором будут собраны книги, хранящиеся в различных библиотеках республики. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ» со ссылкой на слова министра культуры республики Ирады Аюповой.

Политик предложила сформировать единый поисковый каталог, который будет включать все библиотечные фонды республики, а также вузов, школ и других организаций. Свои мысли на этот счет она высказала на совместном заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, а также экспертного совета при комитете.

«Ведь нет никакой разницы, где находится та или иная книга, главное, чтобы она нашла своего читателя (...) Тем самым мы облегчаем для жителя республики поиск нужной литературы», — отметила Аюпова.

По мнению Аюповой, такой подход будет полезным для системы образования и учебных заведений Татарстана в целом.

Ранее в ноябре стало известно, что в Чувашии в рамках национального проекта «Культура»открыли библиотеку нового поколения. В учреждении в селе Ибреси появились зал семейного чтения, зона коворкинга и кружок робототехники. Модернизация библиотеки обошлась в десять миллионов рублей.