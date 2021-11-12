В Южно-Сахалинске открылась выставка редких изданий книг Достоевского

В честь 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Достоевского в Южно-Сахалинске открылась выставка редких изданий его книг. Экспозиция в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке доступна для посещения с 11 ноября, сообщает Sakhalin.info.

Отмечается, что среди экспонатов на выставке есть прижизненные собрания сочинений писателя и публикации в журнале «Русский вестник». «Самая удивительная книга — это факсимильное издание личного экземпляра "Евангелия" Федора Михайловича — шедевра мировой книжной культуры из фонда рукописей Российской государственной библиотеки», — рассказала специалист библиотеки Марина Кобзева.

Она добавила, что издание состоит из двух томов: в первом публикуется факсимиле и постраничное описание пометок, сделанных автором. Это и загибы страниц, и закладки, и подчеркивания: карандашом, чернилами или даже ногтем. Во втором томе содержатся статьи ведущих исследователей творчества Достоевского.

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения писателя (30 октября 1821) проходят по всей России. Так, 10 ноября в Твери открылась выставка народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная творчеству писателя Федора Достоевского. Писатель тесно связан с Тверью, поскольку после возвращения из ссылки в Сибирь в 1859 году писатель несколько месяцев жил и работал в этом городе.