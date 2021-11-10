В алтайской «Шишковке» откроется книжная выставка в честь 200-летия Достоевского

В алтайской краевой библиотеке имени Шишкова 11 ноября откроется книжная выставка, посвященная 200-летию Федора Достоевского. Об этом сообщает «АлтаПресс».

Мероприятие продлится до 24 декабря. На выставке будут представлены прижизненные издания писателя, опубликованные в журналах второй половины XIX века. Также на выставке можно будет увидеть издания о Достоевском от биографов, исследователей и литературоведов.

Выставка откроется новой постановкой Литературного театра Шишковки — вольной трактовкой «Дядюшкиного сна». Изначально произведение создавалось для барнаульской сцены и считается, что в ней Достоевский отразил свои впечатления от города, рассказали в библиотеке.

«В ту пору „Дядюшкин сон“ вышел одновременно абсурдным, искрометным и злободневным, что позволило ему надолго прописаться на сценах столичных и провинциальных театров и пользоваться неизменным успехом у зрителя», — пояснили в учреждении.

25 ноября в «Шишковке» состоится литературный баттл студентов и преподавателей педагогического университета по повести «Двойник», участники которого выступят в ролях героев повести и попробуют обосновать свои действия, представив свои интерпретации мотивов персонажей.

Ранее сообщалось, что в Твери открылась выставка народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная творчеству Достоевского. Она приурочена к 200-летию писателя.