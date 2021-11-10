В Твери откроется посвященная творчеству Достоевского выставка

В Твери 10 ноября откроется выставка народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная творчеству писателя Федора Достоевского. Об этом сообщает «Вести Тверь».

Уточняется, что запуск экспозиции приурочен к 200-летию со дня рождения русского классика. Она будет работать по адресу: улица Андрея Дементьева дом 18/20.

Отмечается, что Достоевский тесно связан с Тверью, поскольку после возвращения из ссылки в Сибирь в 1859 году писатель несколько месяцев жил и работал в этом городе. Он проживал в гостинице «Гальяни», здание которой находится на пересечении улиц Андрея Дементьева и Пушкинской, недалеко от Дома поэзии.

В коллекции Ильи Глазунова имеется много работ с русскими классиками и героями их книг. Достоевский был его любимым писателем, так как разделял с ним схожие ценности. Самого Глазунова нередко называли «Достоевским в живописи».

Ранее сообщалось, что в Омске начались мероприятия «Недели Достоевского», посвященной 200-летию со дня рождения известного русского писателя. В рамках празднования юбилейной даты в регионе организуют презентации, экскурсии, тематические мероприятия, выставки и театральный фестиваль.