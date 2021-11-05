Россияне предпочли Достоевского Донцовой

Российские книгоиздатели в 2021 году напечатали больше книг Федора Достоевского, чем Дарьи Донцовой. Об этом говорится в отчете Российской книжной палаты.

Учреждение составило рейтинг наиболее издаваемых авторов по итогам девяти месяцев. Первую строчку в нем занял «король ужасов» Стивен Кинг — 781,5 тысячи книг. На второй строчке оказался Джордж Оруэлл (482,6 тысячи). Русский классик Достоевский замкнул тройку с 394 тысячами экземпляров. На четвертом месте — Эрих Мария Ремарк (378,5 тысячи), Донцова — пятая (315,5 тысячи).

Также был составлен рейтинг самых издаваемых авторов детской литературы. Его возглавил Корней Чуковский, на втором месте английская писательница Холли Вебб, автор «поттерианы» Джоан Роулинг заняла третью строчку. Пушкин оказался четвертым.

В августе сервис Storytel назвал любимые книги россиян. Анализ рейтингов платформы показал, что любимым произведением жителей страны является детективный роман Бориса Акунина «Алмазная колесница». На втором месте находится «Вторая жизнь Уве» шведского писателя Фредрика Бакмана. Замыкает тройку «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда.