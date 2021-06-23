Бумажной книге предрекли удорожание вдвое к 2025 году

Эксперты Российского книжного союза (РКС) предсказали бумажной книге удорожание к 2025 году и проигрыш борьбы с электронными и аудио-конкурентами. Падение продаж их с 2019 года составляет от 10 до 35 процентов в год в зависимости от издательства. А доля продаж электронных и аудиокниг выросла до 40 процентов, пишут «Известия».

Эксперты уверены, что цифровая книга сильнее ударит по художественной литературе, тиражи корой будут падать, а стоимость расти. Всероссийский книжный рейтинг указывает на снижение объемов в деньгах — на 12 процентов, в экземплярах — на 17 процентов. Посещение книжных магазинов Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири и Урала невелико. Зато драйверами отрасли остаются электронные и аудиокниги. В РКС к 2024 году ожидают удвоение рынка благодаря устойчивому росту от 25 процентов в год, а доля интернет-продаж достигнет 39–40 процентов от общих продаж.

По мнению генерального директора «Литрес» Сергея Анурьева, электронная книга соизмерима с другими медийными сервисами. «Сейчас медийная активность игроков рынка электронной книги находится на уровне «Яндекс.Музыки» и видеосервисов. Книга востребована как информационный повод, провоцирующий общественную резонансную дискуссию. Это уже не что-то чуждое, ее готовы обсуждать», — уверен он.

Рост цен на бумажные книги обусловлен не только интернет-технологиями, но и ценами на офсетную бумагу и картон. Производители бумажной продукции заявили о грядущем повышении цен на 6–15 процентов из-за роста стоимости сырья, энергии и транспортных расходов. По словам президента РКС Сергея Степашина, остановить рост цен на книги поможет государственный контроль. «По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50 процентов с начала 2021 года, а офсетной бумаги — на 39 процентов», — заявил Степашин.

В Союзе предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) заявили, что в 2021 году из-за увеличения цены бумаги книги могут подорожать на 10 процентов. «Если процесс не остановить, к 2025 году бумажная книга подорожает вдвое, то есть качественно изданная художественная новинка топового автора будет стоить уже не 700, а 1400–1600 рублей», — добавила консультант Елена Шитикова.

В апреле стало известно, что купленную за сто рублей книгу о Гарри Поттере оценили в миллионы рублей. Пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя британка рассказала, что ее покойная мать очень любила читать и внимательно следила, чтобы дети не выкидывали книги.