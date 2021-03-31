В сети высмеяли самые странные обложки и названия новых книг

Пользователи сети высмеяли новые книги с самыми странными обложками и названиями. Как сообщает Daily Mail, на необычные издания, поступившие в продажу, обратили внимание на Reddit

Многие из книг со смешными названиями так или иначе были связаны с романтическими историями. Были среди них и те, которые предназначались для детского чтения. Так, юзеры показали обложку книги под названием «Поцелуи коронавируса». На ней изображены женщина и мужчина, он представлен в образе вируса — с зеленой кожей и шиповидными отростками, которые характерны для коронавирусов.

Не меньше пользователей повеселила книга «Как я поехал на колоноскопию в Азию и остался там ради любви». Также один из юзеров опубликовал снимок обложки романа Адама Робертса «Дракон с татуировкой девушки». По мнению комментаторов, произведение, вероятно, было создано под впечатлением от романа Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». При этом на обложке нарисован дракон, на чешуе которого есть татуировка в виде девушки.

Пользователей рассмешила и книга про основы графического дизайна. По их мнению, обложка выглядела так, будто ее создал кто-то, кто только начал постигать работу в программах по дизайну. Не менее забавной они сочли и оформление книги Стефани Спиннер про папу Римского Франциска. На рисунке изображен священнослужитель, общающийся с паствой, но его голова в разы больше, чем у остальных людей. Некоторые объяснили это тем, что книга предназначена в первую очередь для детей.