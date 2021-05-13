Пользователи сети бросились искать скамейки из-за книги Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала о выпуске своей детской книги «Скамейка» (The Bench), после чего пользователи сети фактически бросились искать похожий товар в интернете. Эксперты посчитали, что герцогиня Сассекская стала задавать тенденции не только в мире моды, но и в сфере интерьеров. Об этом сообщает DailyMail.

Маркл объявила, что книга появится в продаже 8 июня. Герцогиня записала видеообращение для онлайн-мероприятия Vax Live, в котором рассказала о влиянии пандемии коронавируса на женщин, сидя на серой скамейке. Вскоре эксперты заметили, что количество запросов со словом «скамейка» в сервисе Google Покупки увеличилось вдвое.

Подобная ситуация произошла с садовыми стульями бренда Christopher Knight Home, в которых Меган Маркл и принц Гарри сидели во время интервью американской телеведущей Опре Уинфри — желающие стали скупать пару стульев за 400 фунтов стерлингов (более 41,5 тысячи рублей).

Специалист по популярной культуре Ник Эде (Nick Ede) объяснил происходящее эффектом Меган. «Меган обладает такой силой продавать товары, о которой мечтает каждый бренд. Тот факт, что она может изменить продажи садовых скамеек, демонстрирует, что ценность капитала ее бренда огромен и способен менять предметы быта», — пояснил Эде.

Ранее пользователи сети разозлились из-за чересчур дорогого образа Маркл. Она снялась для видеообращения в красном платье бренда Carolina Herrera с цветочным принтом за 1,2 тысячи фунтов стерлингов (на тот момент 125 тысяч рублей), а также надела часы и браслеты ювелирного дома Cartier. Пользователи отметили, что герцогиня постоянно выглядит нелепо.