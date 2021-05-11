Чересчур дорогой образ Меган Маркл разозлил пользователей сети

Высокая стоимость одежды и украшений герцогини Сассекской разозлила пользователей сети. Соответствующие фотографии и комментарии появились на Daily Mail.

Супруга принца Гарри записала видеообращение для онлайн-мероприятия Vax Live, выпущенного на американском телевидении, в котором она рассказала о влиянии пандемии коронавируса на женщин. Знаменитость снялась в красном платье бренда Carolina Herrera с цветочным принтом за 1200 фунтов стерлингов (125 тысяч рублей).

В качестве украшений 39-летняя Маркл выбрала часы ювелирного дома Cartier стоимостью 17,8 тысячи фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей), которые она приобрела себе самостоятельно. Вдобавок она надела браслеты того же бренда — их цена составляет пять тысяч и 2360 фунтов стерлингов (516 и 168 тысяч рублей) соответственно.

Журналисты также обратили внимание на колье герцогини. Ее запечатлели с ожерельем марки Awe Inspired за 102 фунта стерлингов (10 тысяч рублей), выполненном в виде женского символа Венеры и поднятого кулака. По мнению экспертов, Маркл выбрала описанный аксессуар, поскольку его создатели пропагандируют идеи феминизма.

Читателей издания возмутил чересчур дорогой образ жены принца Гарри, о чем они принялись писать в комментариях. «То, что она носит дорогие вещи, не делает ее королевской особой», «Почему она постоянно выглядит нелепо?», «Кто платит за все эти дорогие украшения?», «Лучше бы потратила деньги на благотворительность», — высказывались юзеры.

В марте во внешнем виде Меган Маркл разглядели послание королевской семье. Герцогиня появилась в телепередаче «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» в золотом кулоне из лазурита трапециевидной формы, который символизирует искренность и мудрость, а также помогает его обладателю раскрыть внутреннюю силу. Она надела украшение после скандального интервью, в котором призналась, что думала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.