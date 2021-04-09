Принц Гарри и Меган Маркл вызвали полицию девять раз за девять месяцев

После переезда принца Гарри и его супруги Меган Маркл в американский город Монтесито, штат Калифорния, к их дому девять раз вызывали полицию за девять месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июле 2020 года полиция четыре раза приезжала к калифорнийскому дому Гарри и Меган. В трех случаях это было связано со срабатыванием сигнализации, один раз полицейских вызвали по телефону. Причина вызова не сообщается.

24 декабря 2020 года, в канун католического Рождества, в полицию поступило два вызова. Как выяснилось, в дом Гарри и Меган пытался проникнуть нетрезвый мужчина, приехавший из штата Огайо.

В последний раз полиция приезжала к дому Гарри и Меган 16 октября. Причиной вновь стало срабатывание сигнализации. Всего за девять месяцев охранная система поднимала тревогу пять раз.

Дом, куда Гарри и Меган переехали в начале июля 2020 года, располагается в калифорнийском округе Санта-Барбара. В нем девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, тренажерный зал, спа-комплекс и собственный кинотеатр. На территории также имеются теннисный корт, чайный домик, винный погреб, гараж на пять машин и два гостевых дома. Прежним владельцем особняка был российский банкир Сергей Гришин. Покупка обошлась Меган и Гарри в 15 миллионов долларов, причем 9,5 миллиона они взяли в ипотеку.