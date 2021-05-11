Одну из первых русских печатных книг выставили на продажу за миллионы рублей

Одну из первых печатных русских книг решили продать за миллионы рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

Речь идет о книге «Четвероевангелие Среднешрифтное» из собрания Андрея Мясного, который был приближенным Ивана Грозного и исполнял его дипломатические поручения. Издание было выпущено первой типографией в Московском государстве, существовавшей с 1553 по 1565 годы. Предположительно, всего было напечатано 27 экземпляров.

Известно, что торги состоятся 20 мая в Москве. Отмечается, что стартовая цена выставленного на продажу лота составляет девять миллионов рублей. Вместе с книгой покупатель также получит вкладную запись.

Ранее стало известно, что самую старую бутылку виски разместят на аукционе. Напиток Old Ingledew продадут на онлайн-торгах Skinner в конце июня. Ожидается, что за виски удастся выручить от 20 до 40 тысяч долларов (около полутора — трех миллионов рублей).