Купленную за сто рублей книгу о «Гарри Поттере» оценили в миллионы рублей

Купленная за бесценок книга о Гарри Поттере отказалась редчайшим изданием, стоимость которого оценивается в десятки тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Mirror.

Пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя женщина из Бирмингема, Великобритания, рассказала, что ее покойная мать очень любила читать и внимательно следила, чтобы дети не выкидывали книги. Среди ее наследства оказалась книга «Гарри Поттер и философский камень», купленная на школьной ярмарке около 20 лет назад за один фунт стерлингов (104 рубля по текущему курсу).

Четыре ее дочери выяснили, что это редчайшее издание всемирно известного произведения — в этом тираже было всего около 500 копий. Подобное издание в идеальном состоянии ранее было продано на аукционе за 68 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей).

Британки выставят книгу на продажу на аукционе Hansons Auctioneers. Ожидается, что они выручат за нее 20-30 тысяч фунтов стерлингов (2-3 миллиона рублей). Сестры называют книгу «посланным небесами подарком» и планируют разделить вырученные деньги между собой.

Ранее сообщалось, что приобретенная по дешевке на дворовой распродаже в американском штате Коннектикут фарфоровая чаша оказалась реликвией времен династии Мин, стоимость которой оценивается в полмиллиона долларов. Покупатель заплатил за нее всего 35 долларов.