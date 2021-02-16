Купленный за 73 рубля рисунок оказался дорогой работой известного художника

Купленный жителем Эквадора на барахолке рисунок оказался работой известного художника стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

В 2001 году Сантьяго Таут (Santiago Taute) в Эквадоре купил на барахолке абстрактный рисунок. На покупку он потратил один доллар США (73 рубля).

Позже мужчина эмигрировал в английский город Олдершот, графство Гэмпшир. Купленная им работа 20 лет пролежала в коробке, пока в 2020 году он не показал ее своей 31-летней британской жене Делии (Delia).

Посмотрев на работу, женщина определила, что ее автор — британский художник Ли Хадвин (Lee Hadwin), который продал одну из своих работ экс-президенту США Дональду Трампу за 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей).

Она отнесла картину на оценку. Оказалось, что она стоит 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей).

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