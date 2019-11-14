Годами стоявший на полке чайник со сколом принес мужчине состояние

Житель английского графства Дорсет продал годами стоявший у него на полке чайник более чем за миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Mirror.

Пожелавший сохранить анонимность британец признался, что покрытый зеленой глазурью чайник со сколом на крышке годами передавался в его семье из поколения в поколение. Однако ни он сам, ни его родственники не знали, сколько стоит семейная реликвия.

Британец добавил, что пригласил к себе аукциониста Ли Янга (Lee Young) для оценки других предметов. Однако специалист по азиатскому искусству из аукционного дома Duke’s Auctioneers в Дорчестере заметил на его полке чайник и попросил показать его. Хозяин дома снял изделие с полки и дал в руки аукционисту.

Янг увидел на дне чайника голубую печать, указывающую на связь с китайским императором Цяньлуном. Это означало, что чайник был сделан лично для императора между 1735 и 1796 годами. Крышка изделия сделана в виде персика, китайского символа бессмертия и единства.

Находку продемонстрировали на выставке в Лондоне, а затем продали на аукционе за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (85,9 миллиона рублей). В международных торгах по телефону участвовали десять покупателей. Аукцион занял десять минут.

Император Цяньлун был шестым императором династии Цин. Он отказался от престола в пользу своего сына, императора Цзяцина и умер спустя три года в возрасте 87 лет в 1799 году.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании случайно купил на барахолке китайскую вазу и продал ее на аукционе за 380 тысяч фунтов стерлингов (31,3 миллиона рублей). Британец, пожелавший остаться неизвестным, приобрел желтую расписную вазу всего за один фунт стерлингов (около 82 рублей) и не осознавал всей ценности покупки, пока не выставил вещь на eBay.

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