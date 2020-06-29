Годами пылившуюся в шкафу у старушки старую вазу оценили в миллионы долларов

Арт-консультант из Нидерландов обнаружил китайскую фарфоровую вазу XVIII века в шкафу у живущей в деревне старушки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жительница отдаленной деревни в Центральной Европе вызвала Йохана Боша ван Розенталя (Johan Bosch van Rosenthal), чтобы оценить, сколько стоит старая ваза, которая 60 лет пылилась у нее в шкафу. Арт-консультант сразу же понял, что это ваза императора китайской династии Цин, некогда принадлежавшая известному коллекционеру восточной керамики Гарри Гарднеру. Он удивился, насколько хорошо она сохранилась в деревенском доме, где повсюду бегали кошки.

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Ван Розенталь связался с председателем аукционного дома Sotheby's в Азии Николасом Чоу (Nicolas Chow). Тот настолько удивился находке, что лично прилетел в Европу, чтобы посмотреть на нее. Эксперт осмотрел вазу, убедился в ее подлинности и оценил ее в 9-11,6 миллиона долларов (628-809,4 миллиона рублей).

Арт-консультантам удалось выяснить, что ваза была изготовлена в 1742 году. Ее выставляли в Запретном городе, где только император и его приближенные могли на нее любоваться. Позже вазу несколько раз перепродавали на аукционах, и до недавнего времени она считалась утерянной.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании случайно купил на барахолке китайскую вазу и продал ее на аукционе за 380 тысяч фунтов стерлингов (32,6 миллиона рублей). Он приобрел желтую расписную вазу всего за один фунт стерлингов (около 86 рублей) и не осознавал всей ценности покупки, пока не выставил вещь на eBay, где ее сейчас же захотели перекупить десятки людей.

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