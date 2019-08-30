Купленная на барахолке за бесценок ваза оказалась дорогой реликвией

Житель Великобритании случайно купил на барахолке бесценную китайскую вазу. Об этом сообщает издание The Sun.

Пожелавший остаться неизвестным покупатель приобрел вещицу за фунт стерлингов (81 рубль). Он выставил вазу на eBay, установил небольшую цену и очень удивился огромному количеству откликов. Потенциальные покупатели предлагали ему куда больше денег, чем он попросил.

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Мужчина снял вазу с торгов и отнес к оценщикам из аукционного дома Sworders Fine Art Auctioneers. Те внимательно осмотрели ее и пришли к выводу, что вещицу, вероятно, изготовили для китайского императора Цяньлуна из династии Цин, правившего с 1735 по 1796 год. По словам антиквара Есюэ Ли, британец очень удивился, узнав об этом.

Вазу выставили на аукцион, который пройдет в ноябре. Предполагается, что ее продадут за 80 тысяч фунтов стерлингов (6,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось о жителе британского города Эйлсбери, который наткнулся у себя в гараже на бесценное средневековое кольцо. Он нашел его в 1979 году с помощью металлодетектора, однако тогда не осознавал его ценности. Мужчина выставил украшение на аукцион и планирует выручить за него 10 тысяч фунтов (810,3 тысячи рублей).

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