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В дешевом кольце нашли секрет на 20 тысяч фунтов стерлингов

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Жительница Великобритании нашла в старом кольце волосы, которые могли принадлежать английской писательнице Шарлотте Бронте. Об этом сообщает издание The Guardian.

Находку продемонстрировали в телепередаче Antiques Roadshow о поиске антикварных ценностей. Женщина рассказала, что прежде кольцом владел покойный отец ее мужа. Она заметила гравировку на внутренней стороне вещицы: имя писательницы и дату ее смерти. «Теперь у меня мурашки по коже, когда об этом думаю, — говорит женщина. — Там есть шарнир, и внутри — чьи-то заплетенные волосы. По-моему, это могут быть волосы Шарлотты Бронте».

Кольцо осмотрел ювелир Джеффри Манн (Geoffrey Munn). По его словам, само по себе оно стоит не более 25 фунтов стерлингов (2,1 тысячи рублей), однако надпись и волосы повышают ценность до 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

Манн не видит оснований сомневаться в том, что волосы действительно принадлежали писательнице. Он заметил, что в XIX веке из волос часто делали украшения. Бронте тоже носила браслет, сплетенный из волос ее сестер.

Шарлотта Бронте — автор романа «Джейн Эйр». Ее сестры Энн и Эмили также были писательницами. Бронте родилась в 1816-м и умерла в 1855 году.

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

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