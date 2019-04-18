В дешевом кольце нашли секрет на 20 тысяч фунтов стерлингов

Жительница Великобритании нашла в старом кольце волосы, которые могли принадлежать английской писательнице Шарлотте Бронте. Об этом сообщает издание The Guardian.

Находку продемонстрировали в телепередаче Antiques Roadshow о поиске антикварных ценностей. Женщина рассказала, что прежде кольцом владел покойный отец ее мужа. Она заметила гравировку на внутренней стороне вещицы: имя писательницы и дату ее смерти. «Теперь у меня мурашки по коже, когда об этом думаю, — говорит женщина. — Там есть шарнир, и внутри — чьи-то заплетенные волосы. По-моему, это могут быть волосы Шарлотты Бронте».

Материалы по теме Малыш на миллион Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле

Кольцо осмотрел ювелир Джеффри Манн (Geoffrey Munn). По его словам, само по себе оно стоит не более 25 фунтов стерлингов (2,1 тысячи рублей), однако надпись и волосы повышают ценность до 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

Манн не видит оснований сомневаться в том, что волосы действительно принадлежали писательнице. Он заметил, что в XIX веке из волос часто делали украшения. Бронте тоже носила браслет, сплетенный из волос ее сестер.

Шарлотта Бронте — автор романа «Джейн Эйр». Ее сестры Энн и Эмили также были писательницами. Бронте родилась в 1816-м и умерла в 1855 году.

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!