Найденная на барахолке шифровальная машина нацистов ушла с молотка

Немецкая шифровальная машина «Энигма», найденная на барахолке в Румынии, продана с аукциона за 45 тысяч евро (около трех миллионов рублей). Об этом в среду, 12 июля, сообщает BBC News.

Знаменитую шифровальную машину обнаружил профессор криптографии, зашедший на блошиный рынок в Бухаресте. Продавец считал «Энигму» обыкновенной пишущей машинкой и просил всего 100 евро. Специалист мгновенно понял, что перед ним реликвия, и поспешил купить ее.

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Румынский аукционный дом Artmark выставил машину на продажу со стартовой ценой девять тысяч евро. Во время торгов цена выросла в пять раз. Лот достался покупателю, делавшему ставки через интернет.

«Энигма» была разработана в Германии в 1920-е годы и использовалась немецкими вооруженными силами во время Второй мировой войны. Британской разведке при участии математика Алана Тьюринга удалось найти метод взлома шифра. Считается, что расшифровка перехваченных сообщений повлияла на исход войны.

В июне сообщалось, что на аукционе Christie’s в Нью-Йорке четырехроторная «Энигма» 1941 года ушла с молотка за 547 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей).