Купленную по дешевке фарфоровую чашу оценили в полмиллиона долларов

На дворовой распродаже в американском штате Коннектикут найдена редчайшая фарфоровая чаша времен династии Мин, стоимость которой оценивается в полмиллиона долларов. Об этом сообщает CNN.

Владелец, не догадывавшийся о ее ценности, продавал ее за 35 долларов (2,6 тысячи рублей). Покупатель, имя которого не сообщается, подозревал, что ее истинная стоимость куда выше. Он не стал торговаться, заплатил всю сумму и почти сразу же обратился к специалистам.

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Эксперты узнали в его находке фарфоровую чашу, которую изготовили по заказу двора китайского императора Юнлэ, правившего с 1403 по 1424 год. До сих пор считалось, что уцелели только шесть подобных чаш. Одна из них хранится в Музее императорского дворца в Тайбэе, еще две — в лондонских музеях. Остается неясным, как настолько редкая вещица могла оказаться на дворовой распродаже в США.

Чаша будет выставлена на мартовские торги в Нью-Йорке, которые проводит аукционный дом Sotheby's. Ожидается, что ее цена составит до 500 тысяч долларов (37 миллионов рублей).

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.