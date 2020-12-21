Купленная на гаражной распродаже безделушка оказалась урной с чьим-то прахом

Жительница Веллингтона, Новая Зеландия, купила пресс-папье в форме сердца и через пять лет обнаружила, что это урна с чьим-то прахом. Об этом сообщает издание The Chronicle.

В 2015 году Джессика Робертс (Jessica Roberts) приобрела на гаражной распродаже безделушку за один новозеландский доллар (52 рубля).

Вечером в понедельник, 14 декабря, Робертс увидела в интернете урну, которая сильно напоминала ее пресс-папье.

«Я не стала трогать его в тот вечер и всю ночь думала об этом. Утром во вторник, 15 декабря, я проснулась и подумала: Я открою ее, просто чтобы посмотреть», — рассказала она.

Материалы по теме Одной ногой в могиле Азиатские страны переполнены покойниками. Живым пришлось подвинуться Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле

Внутри женщина нашла мешочек с прахом, на котором не было каких-либо опознавательных знаков или надписей. Поскольку внутри было мало пепла, Робертс считает, что он мог быть распределен между несколькими урнами.

Женщина решила найти владельца праха. Она опубликовала в Facebook пост, в котором спрашивала, может ли кто-нибудь опознать урну. Ее публикация привлекла внимание пользователей, но никто не вызвался забрать урну. Новозеландка не помнит, в каком именно доме купила ее.

Робертс не знает, разыскивает ли кто-нибудь урну, и вообще, человеческие ли это останки или прах животного. Но некоторые убеждения не позволяют ей избавиться от этого предмета, ведь возможно, он много значит для кого-то.

«Если я смогу вернуть ее тому, кому она принадлежит, это будет лучшая награда для меня», — сказала она. Новозеландка отметила, что если никто не заберет урну, она оставит ее у себя из уважения к праху.

Ранее сообщалось, что пользовательница сайта Reddit рассказала, как свекровь украла у нее прах сына. Муж позволил свекрови сделать бусы с прахом внука для себя, нее, него и его брата.