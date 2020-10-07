Свекровь украла прах внука у невестки и сделала из него ожерелье

Пользовательница сайта Reddit рассказала, как свекровь украла у нее прах сына. Своей историей она поделилась на сабреддите AITA.

Автор поста рассказала, что из-за проблем с сердцем ее ребенок по имени Том умер в шесть лет около четырех месяцев назад. Она призналась, что родственники мужа помогали ей заботиться о больном ребенке, но ни разу не подменяли ее в больнице, чтобы она могла пойти домой и немного поспать. Также они не разрешали своим детям общаться с ее сыном, не помогали ей, когда ребенок умер, и без разрешения забрали вещи, которые ему принадлежали. Родственники мужа настаивали на похоронах, но женщина выбрала кремацию.

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После того, как пользовательница кремировала тело ребенка, она оставила урну у себя в спальне. Вскоре к ней в гости начала регулярно заходить свекровь, хотя раньше она этого не делала. Родственница сказала, что Тома очень любил его дядя, и вся их семья, поэтому они хотят себе ожерелья с его прахом. Автор поста заявила, что это недопустимо.

Через некоторое время после этого разговора женщина на шесть дней отправилась в поездку со своими родственниками, желавшими поддержать ее. Когда она вернулась, урны не было. Оказалось, пока автор поста отсутствовал, муж позволил свекрови сделать бусы с прахом внука для себя, нее, него и его брата. Он объяснил свой поступок тем, что его родственники заботились о мальчике и заслуживают частичку памяти о нем.

Женщина устроила истерику, забрала все свои вещи и уехала к родителям, оставив ожерелье с прахом сына мужу. После этого она позвонила свекрови и обвинили ее в эгоистичном поведении. Автор поста пока живет у родителей, так как не может простить мужа за его поступок. Где находится урна с оставшимся прахом, она не знает.

Комментаторы посочувствовали утрате женщины и поддержали ее. Они предложили ей подать в суд на родственников мужа и компанию, сделавшую, ожерелья, и обвинить их в осквернении останков.