Названы любимые аудиокниги россиян

Во Всемирный день книголюбов сервис Storytel назвал любимые книги россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Анализ рейтингов платформы показал, что любимым произведением жителей страны является детективный роман Бориса Акунина «Алмазная колесница». На втором месте находится «Вторая жизнь Уве» шведского писателя Фредрика Бакмана. Замыкает тройку «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда.

В десятке также оказались аудиокниги «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой, «Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период» Акунина, «Прислуга» Кэтрин Стокетт, «Цветы для Элджернона» Дэниеля Киза, «Пост» Дмитрия Глуховского.

Среди русских классических произведений респонденты выбрали следующие: «Война и мир» Льва Толстого, «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Анна Каренина» Толстого.

В марте сервис Storytel представил список любимых писательниц россиян. Рейтинг самых популярных зарубежных авторов в России возглавила Агата Кристи, наиболее востребованной русскоязычной писательницей стала Светлана Мартынчик, известная под псевдонимом Макс Фрай.