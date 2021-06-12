Названы самые популярные книги российских авторов

Юмористический сборник Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» занял первое место по популярности среди книг российских авторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования книжного сервиса MyBook.

На второй строчке расположился дебютный роман писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Третье место заняла автобиографическая повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».

В топ-10 также пошли книги «Непобедимое солнце» и «Искусство легких касаний» Виктора Пелевина, «Волшебный свет» Татьяны Устиновой, «Сад» Марины Степновой, «Лавр» Евгения Водолазкина, а также «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова и «Пищеблок» Алексея Иванова.

Ранее россияне назвали роман писателя Владимира Набокова «Лолита» самой переоцененной книгой. Роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого оказался на второй строчке списка. Следом за ним расположился «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.