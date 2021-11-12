В Новосибирской области запустят сеть детских мультипликационных студий

Сеть из шести детских мультипликационных студий со специальным оборудованием для создания мультфильмов об истории Сибири захотели запустить в Новосибирской области. Как уточняет ТАСС, инициатива реализуется в рамках проекта Фонда президентских грантов.

Руководитель мультстудии областной юношеской библиотеки Наталья Бычкова в беседе с агентством отметила, что новые студии планируется открыть в течение 2021— 2022 годов. Они будут сформированы на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки, а также центральных библиотек Карасукского, Кочковского, Маслянинского, Черепановского районов и города Куйбышева.

«Мы только приступили к реализации, сейчас закупается техника, в частности, комплексы для создания мультфильмов, на средства гранта президента РФ», — рассказала она, подчеркнув, что программа студий будет разделена на два блока. Так, желающие смогут ознакомиться с историей и достопримечательностями Сибири, а также освоить анимацию.

Делиться знаниями с юными слушателями будут археологи, краеведы, историки и писатели, а также специалисты-мультипликаторы. За время реализации проекта обучение пройдут два потока слушателей, каждый из наборов будет включать четыре группы, состоящих из 10 детей. «Итогом будет проведение первого областного мультипликационного конкурса "МультСибирь". Он запланирован с июня по сентябрь 2022 года», — добавила собеседница агентства.

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