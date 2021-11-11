В Тульской духовной семинарии пройдет выставка современных художников о небе

В Тульской духовной семинарии откроется выставка современных художников из разных городов России «Про небо». Об этом сообщает издание Myslo.

В мероприятии примут участие 15 живописцев, которые приедут в том числе из Светлогорска, Москвы и Архангельска. Свои работы представят также участники «Союза бирюзовых художников» — добровольного творческого объединения Тулы.

Каждый автор представил свою версию неба. Кто-то изобразил его через пейзаж, кто-то — на фоне городских достопримечательностей или же через призму исторических событий.

Идея мероприятия принадлежала организатору от «Союза бирюзовых художников», члену Союза аквалеристов России Татьяне Экстерович — она хотела передать возвышенность творческого начала, дарованное человеку свыше.

Выставка «Про небо» будет открыта с 12 ноября по 31 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Астрахани проведут выставку «Из истории телефонной связи», которая состоится в музее истории города. На экспозиции будут представлены телефоны разных эпох, которые на данный момент содержатся в фондовой коллекции Астраханского музея-заповедника.