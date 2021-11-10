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В Казани пройдет выставка «Тайны истории Венгрии и Татарстана»

В Казани пройдет выставка «Тайны истории Венгрии и Татарстана»
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Картина Лады Аюдаг

В казанском музее имени Максима Горького и Федора Шаляпина 10 ноября открывается выставка Тайны истории Венгрии и Татарстана. Об этом сообщила председательница Казанского отделения профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг, передает ИА «Татар-информ».

Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», оно продлится до 10 декабря, Открытие пройдет в онлайн-формате, однако выставку можно будет посетить при соблюдении антикоронавирусных требований. поделилась собеседница агентства.

Выставка основана на схожести культур венгров и татар. Как рассказали организаторы, согласно одной из притч, венгерские князья увезли из Булгара семь девушек и взяли их в жены. В Тетюшах нашли венгерские захоронения, в Венгрии были найдены булгарские руны. Также совпадают элементы национальной одежды, орнамента, оружия, доспехов, предметов быта, а лошади занимают значимое место в обеих культурах. Также в венгерском языке около тысячи лексических совпадений со словами казанских и поволжских татар.

На выставке 29 художников представят живопись, графику, цифровую графику, роспись на ткани. Работы затрагивают и по-новому раскрывают вышеозначенные темы.

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