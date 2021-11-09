Россиянам захотели рассказать об истории Смоленска в новом формате — специалисты начали готовить музейную экспозицию в Маховой башне Смоленской крепости, которая расскажет о городе XVII века. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

По данным телеканала, в башню доставили около 200 изделий. Уникальные предметы, в числе которых есть редкие чернильницы, братины и помадницы с эмалью, чеканкой или сканью, будут представлены россиянам в ноябре.

На выставке также появятся уникальные модные украшения, которые женщины носили в XVII веке, рассказала работник «Смоленской крепости» Ирина Пашкова. По ее словам, в экспозиции будут серьги с гранатом, сердоликом, серьги-двойчатки и даже те, что напоминают по форме голубку.

В «Смоленской крепости» составили и реальную карту города того времени. На ней, помимо обозначенных домов и рынка, прикреплены экспонаты. В частности, там есть старинные кресты и наградная копейка, которая обычно нашивалась на шапки в виде талисмана.

В музейную экспозицию нового формата также включили залы, посвященные православной культуре той эпохи. «XVII век — это вообще очень сложный период взаимоотношений католиков Польши и православных в России. И весь век — это довольно сложные войны, на которые накладывалась и вражда церковная», — пояснил специалист Сергей Александров, отмечая важность данных предметов в истории города.

В XVII веке в Смоленске началось возведение крепостной стены. В это столетие велась и оборона от польско-литовских захватчиков, после чего город много лет находился в составе Речи Посполитой. Затем смоляне пережили несколько попыток возвращения к Московскому государству. В связи с этим данный век считается одним из сложнейших в истории города. На этом, как заключают специалисты, и ставится акцент новой экспозиции.