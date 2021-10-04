Жители Смоленска открыли клуб-музей СССР

В Смоленске по инициативе местных жителей открылся музей «Рожденные в СССР»

В Смоленске местные жители своими силами открыли музей «Рожденные в СССР». Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Отмечается, что открытие клуба-музея приурочили к 100-летию Советского союза. Инициатор идеи Николай Садков признался, что проект родился в том числе благодаря энтузиазму местных жителей — экспонаты полностью собраны из личных вещей смолян. Так, всего за три месяца удалось сделать ремонт в небольшом помещении, подготовить стеллажи и представить первую экспозицию.

Музей полностью интерактивный — каждый экспонат разрешается трогать руками. Посетители могут познакомиться с предметами быта советских людей: одеждой, значками, бытовой техникой, елочными игрушками и открытками. Планируется, что экспозиция будет расширяться за счет добровольных вкладов жителей города.

Посетить музей можно бесплатно, а чтобы стать членом клуба, необходимо сделать взнос — принести коробок спичек Советского Союза. «Клуб создан для общения. Таким образом, мы выражаем свою гражданскую позицию», — отметил Садков.

Ранее в сентябре в Смоленске запустили проект по сохранению уникальных уличных люков. Так, проект под названием «Люк, я твой отец» призывает жителей города находить и сохранять люки с интересной историей.