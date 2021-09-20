В Смоленске запустили проект по сохранению уникальных уличных люков

В Смоленске запустили волонтерский проект по сохранению уникальных уличных люков. Об этом сообщает «Рабочий путь».

Проект под названием «Люк, я твой отец» призывает жителей города находить и сохранять люки с интересной историей. Как рассказала изданию инициатор идеи Ольга Ефимкина, важно заранее знать месторасположение таких артефактов, чтобы иметь возможность проработать вопрос об их защите.

Так, на улицах Смоленска волонтеры обнаружили множество люков дореволюционного периода. Среди них оказались крышки с надписями «Думинический завод товарищества Цыплаковых и Лабунского», которые изготавливали в Калужской губернии, а также «К. Зигель» (имя немца, который занимался производством сантехники и других изделий из металла в Санкт-Петербурге).

«Надеюсь, что новые "коммунальные" находки и истории, связанные с ними, лягут в основу экскурсионного маршрута или квеста. Хотелось бы ввести крышки люков в культурный контекст — заинтересовать творческих людей, которые бы посвятили этой теме свои работы», — добавила Ефимкина.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Нижнекамске к 55-летию города откроется тематическая выставка раритетных фотографий «Татарстан и татарстанцы. Нижнекамск», отражающая историю республики и ее жителей. Отмечалось, что представленные на ней снимки воссоздадут портрет Татарстана с 80-х годов 20 века и до наших дней.