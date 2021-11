В Челябинске пройдет выставка снятых на мобильный обложек плейлистов

В челябинской галерее «Клоповник» 14 ноября откроется фотовыставка Павла Немтина «Автоматически», состоящая из абстрактных фотографий, сделанных изначально для обложек музыкальных плейлистов. Об этом сообщает «Первый областной».

Все снимки сделаны на мобильный телефон. На кадрах изображены повседневные ситуации, пейзажи, крыши домов и проходящие мимо люди. Немтин использовал для редактуры простые приемы фотообработки.

В проекте более 500 снимков, Немтин планирует выставить все. «Автомагически» существует и пополняется с 2015 года, и в «Клоповнике» автор покажет только первую главу «Когда что-то делается само, но непонятно как».

«Это 35 фотографий, где автор снимал не объекты, а настроение, свет, линии и цвета, чтобы картинка точно соответствовала плейлисту, для которого она сделана», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что 340 профессиональных фотографов и журналистов со всей России повторили советский эксперимент A day in the life of the Soviet Union. Проект представлен на выставке «Один день из жизни России», которая проходит в Екатеринбурге. Авторы снимков создали единый коллективный портрет страны, показав посетителям ее природное, географическое и национальное многообразие.