Профессиональные фотографы создали коллективный портрет России

340 профессиональных фотографов и журналистов со всей России повторили советский эксперимент A day in the life of the Soviet Union. Об этом пишет портал «Моменты».

Проект представлен на выставке «Один день из жизни России», которая проходит в Екатеринбурге. Авторы снимков создали единый коллективный портрет страны, показав посетителям ее природное, географическое и национальное многообразие.

«Мы использовали этот повод, чтобы осознать, что живем уже в другой стране, не менее уникальной и разнообразной во всех проявлениях. С помощью профессиональных снимков мы показали соотечественникам и мировому сообществу, как велика и прекрасна Россия», — отметил куратор фотопроекта Михаил Прудников.

Оригинальный фотопроект A day in the life of the Soviet Union был реализован в Советском Союзе 15 мая 1987 года. Он был настолько успешным, что в западных странах его тираж превысил полмиллиона экземпляров.

Ранее в октябре российский фотограф занял второе место на международном фотоконкурсе The Weather Photographer Of The Year 2021. Евгений Борисов прошел в финал соревнования со снимком заснеженного озера на Алтае, которое он сфотографировал с помощью квадрокоптера. Победителем стал итальянец Джулио Монтини с работой под названием «Утренний туман».